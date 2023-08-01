Приложение Microsoft Loop для Windows 10/ Windows 11 теперь доступно для загрузки

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 1-08-2023, 22:27
  • Просмотров: 151

В марте общедоступная предварительная версия Microsoft Loop была запущена с веб-приложением. В апреле Microsoft предложила приложение Loop для пользователей iOS и Android. Теперь она незаметно добавила приложение Loop для Windows 10/Windows 11 для загрузки в Microsoft Store.

Ссылка для скачивания приложения была фактически добавлена в Microsoft Store несколько дней назад, но компания решила не делать анонсов об этом, как это было с приложениями Loop для iOS и Android.



Впервые о Microsoft Loop было объявлено еще в 2021 году, но общедоступная предварительная версия появилась только в начале этого года. Вот очень краткое описание приложения:

Microsoft Loop помогает вам организовать все, что вам нужно для вашего проекта, в единое рабочее пространство и даже выполняет поиск для вас, чтобы начать его. Просто добавьте название рабочей области и любые другие соответствующие ключевые слова, и Microsoft Loop предложит наиболее подходящие элементы для добавления в вашу рабочую область. Выберите, какие из них добавить, и создайте свою рабочую область — контент будет организован в виде страниц, которые вы сможете легко просматривать.


Также планируется добавить в Loop поддержку Microsoft 365 Copilot.

Microsoft еще не подтвердила, когда сервис Loop покинет стадию публичного предварительного просмотра и станет общедоступным. Также в настоящее время неясно, будет ли он добавлен как часть планов Microsoft 365, или Loop будет предлагаться как автономный сервис совместной работы.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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