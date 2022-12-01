Windows 11 имеет 36.67% в Steam
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 00:47
- Просмотров: 128
Сервис Steam опубликовал статистику операционных систем за июль 2023 года.
Вот последние данные сервиса Steam:
• 64-битная версия Windows 10 – 57.87%;
• 64-битная версия Windows 11 – 36.67%;
• 64-битная версия Windows 7 – 1.21%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.1%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.25%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
+1Новостей: 15034
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10097