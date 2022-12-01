Windows 11 имеет 36.67% в Steam

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 00:47
  • Просмотров: 128

Сервис Steam опубликовал статистику операционных систем за июль 2023 года.

Вот последние данные сервиса Steam:

• 64-битная версия Windows 10 – 57.87%;
• 64-битная версия Windows 11 – 36.67%;
• 64-битная версия Windows 7 – 1.21%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.1%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.25%;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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