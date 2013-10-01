Сопоставление кнопок клавиатуры для контроллеров Xbox

Например, вы можете сопоставить левый бампер с буквенной клавишей на клавиатуре. Эта функция также поддерживает сопоставление клавиш-модификаторов (Ctrl, Shift, Alt и Win). Хотя вы можете назначить столько клавиш-модификаторов, сколько хотите на одну кнопку контроллера, только одна клавиша без модификатора может быть включена в набор. Это позволяет выполнять такие действия, как Ctrl + Shift + C, нажатием одной кнопки контроллера!

На прошлой неделе Microsoft сообщила, что добавляет новую функцию в Xbox Elite Series 2 и Xbox Adaptive Controller. Короче говоря, владельцы тех контроллеров, которые являются частью Xbox Insider Program, могут сопоставлять клавиши клавиатуры ПК с этими продуктами.Microsoft впервые добавила эту функцию для инсайдеров колец Alpha и Alpha Skip Ahead. С тех пор она добавила ту же функцию для инсайдеров колец Beta и Omega.На этой неделе Microsoft опубликовала пост в блоге Xbox Wire, посвященный новой функции сопоставления клавиатуры, включая пошаговое руководство о том, как заставить это новое дополнение работать для инсайдеров Xbox. В нем упоминается, что эта функция будет работать практически в любой игре для ПК с этими контроллерами, а также в более чем 100 играх для Xbox, которые поддерживают управление с клавиатуры.Если вам интересно, то на сайте Pure Xbox есть список игр для Xbox с поддержкой клавиатуры. Среди них такие недавно добавленные игры, как Aliens: Dark Descent, Company of Heroes 3, Warhammer 40,000: Boltgun и другие.У Microsoft есть несколько примеров того, как эту новую функцию можно использовать с поддерживаемыми контроллерами в играх:Узнать другие подробности можно здесь