Microsoft выпустила сборку Xbox Build 25398.1641 для инсайдеров колец Alpha и Alpha Skip Ahead

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:25
  • Просмотров: 84
Microsoft выпустила сборку Xbox Build 25398.1641 для инсайдеров колец Alpha и Alpha Skip Ahead

Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 25398.1641 для инсайдеров колец Alpha и Alpha Skip Ahead.

Alpha

Новые функции и возможности

Сопоставление кнопок клавиатуры для контроллеров Xbox

Для Xbox Elite Wireless Controller Series 2 и Xbox Adaptive Controller приложение Xbox Accessories теперь поддерживает сопоставление клавиш клавиатуры с контроллером!

Чтобы начать, откройте приложение Xbox Accessories> Настроить> Создать новый профиль или отредактировать существующий > Выбрать кнопку для сопоставления> Выбрать Primary или Shift> Затем перейти во вкладку Key.

Примечание:

• Вы можете сопоставить данную кнопку контроллера только с одной клавишей вместе с любой комбинацией клавиш-модификаторов (Win, Shift, Ctrl, Alt). Например, вы можете сопоставить Ctrl+Alt+W, но не Ctrl+Alt+W+E;
• Поддержка ввода с клавиатуры зависит от игры, поэтому вы можете заметить, что некоторые игры предлагают полную поддержку, частичную поддержку или отсутствие поддержки;
• Использование или сопоставление клавиш клавиатуры через Bluetooth на ПК не поддерживается. Узнайте больше о приложении Xbox Accessories и подключениях Bluetooth здесь;

Исправления

• Исправления для исправления неожиданного сообщения с пустыми кнопками, которое могло появиться при запуске некоторых игр;
Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• В приложении Xbox Accessories кнопка «Подробнее» в настоящее время не работает;
• Если вы измените настройки языка клавиатуры при открытом приложении Xbox Accessories, изменение вступит в силу после выхода из приложения или перезагрузки консоли;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Реактивный голосовой отчет. Эта функция в настоящее время ограничена английским языком в регионах US, CA, GB, AU, NZ и IE;
• Microsoft известно, что некоторые пользователи видят английский язык в Power Center, когда для отображения выбран другой язык, и Microsoft проводит исследование;

Alpha Skip Ahead

Новые функции и возможности

Сопоставление кнопок клавиатуры для контроллеров Xbox

Для Xbox Elite Wireless Controller Series 2 и Xbox Adaptive Controller приложение Xbox Accessories теперь поддерживает сопоставление клавиш клавиатуры с контроллером!

Чтобы начать, откройте приложение Xbox Accessories> Настроить> Создать новый профиль или отредактировать существующий > Выбрать кнопку для сопоставления> Выбрать Primary или Shift> Затем перейти во вкладку Key.

Примечание:

• Вы можете сопоставить данную кнопку контроллера только с одной клавишей вместе с любой комбинацией клавиш-модификаторов (Win, Shift, Ctrl, Alt). Например, вы можете сопоставить Ctrl+Alt+W, но не Ctrl+Alt+W+E;
• Поддержка ввода с клавиатуры зависит от игры, поэтому вы можете заметить, что некоторые игры предлагают полную поддержку, частичную поддержку или отсутствие поддержки;
• Использование или сопоставление клавиш клавиатуры через Bluetooth на ПК не поддерживается. Узнайте больше о приложении Xbox Accessories и подключениях Bluetooth здесь;

Исправления

• Исправления для исправления неожиданного сообщения с пустыми кнопками, которое могло появиться при запуске некоторых игр;
Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• В приложении Xbox Accessories кнопка «Подробнее» в настоящее время не работает;
• Если вы измените настройки языка клавиатуры при открытом приложении Xbox Accessories, изменение вступит в силу после выхода из приложения или перезагрузки консоли;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Реактивный голосовой отчет. Эта функция в настоящее время ограничена английским языком в регионах US, CA, GB, AU, NZ и IE;
• Microsoft известно, что некоторые пользователи видят английский язык в Power Center, когда для отображения выбран другой язык, и Microsoft проводит исследование;

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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