Microsoft Mixed Reality Toolkit 3 переходит в независимую организацию в рамках GitHub
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:31
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Microsoft вносит изменения в то, как она будет помогать разрабатывать и улучшать Mixed Reality Toolkit. Сегодня компания объявила, что передает разработку этих инструментов своей организации в рамках Github.
В посте в блоге Microsoft заявила, что это не означает, что компания больше не будет участвовать в разработке инструментария:
Будучи собственной организацией, MRTK теперь свободен от прежних ограничений, которые мешали разработчикам вводить другие конечные точки и влиять на дорожные карты функций. Этот переход не меняет инвестиций Microsoft в MRTK3. Вместо этого у нас теперь есть возможность увеличить инвестиции в программу и создать руководящий комитет, в который войдут другие крупные игроки отрасли.
В руководящий комитет войдут Microsoft и как минимум еще две компании. Одна из них — Magic Leap, которая уже много лет разрабатывает гарнитуры и программное обеспечение смешанной реальности. В своем собственном блоге Magic Leap заявила:
Опыт Walled Garden сдерживает весь потенциал этой технологии, и мы твердо убеждены, что предоставление разработчикам и компаниям инструмента, который они могут контролировать, приведет к созданию гораздо более надежной и активной экосистемы для этой технологии.
Другим членом группы Mixed Reality Toolkit является компания Qualcomm, которая создала чипы для устройств Microsoft HoloLens. Microsoft заявила:
Учитывая их опыт и вклад, мы благодарны им за поддержку и инвестиции в программу MRTK3 и надеемся на продолжение сотрудничества.
Microsoft также объявила сегодня, что Mixed Reality Toolkit 3 станет общедоступным на второй неделе сентября 2023 года. Microsoft ранее заявляла, что новая версия будет предлагать ряд улучшений, включая более высокую общую производительность, меньший объем памяти и обновленный пользовательский интерфейс.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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