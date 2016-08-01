Microsoft Mixed Reality Toolkit 3 переходит в независимую организацию в рамках GitHub

Будучи собственной организацией, MRTK теперь свободен от прежних ограничений, которые мешали разработчикам вводить другие конечные точки и влиять на дорожные карты функций. Этот переход не меняет инвестиций Microsoft в MRTK3. Вместо этого у нас теперь есть возможность увеличить инвестиции в программу и создать руководящий комитет, в который войдут другие крупные игроки отрасли.

Опыт Walled Garden сдерживает весь потенциал этой технологии, и мы твердо убеждены, что предоставление разработчикам и компаниям инструмента, который они могут контролировать, приведет к созданию гораздо более надежной и активной экосистемы для этой технологии.

Учитывая их опыт и вклад, мы благодарны им за поддержку и инвестиции в программу MRTK3 и надеемся на продолжение сотрудничества.