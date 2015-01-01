Microsoft Designer доступен в браузере Edge в США

С помощью Designer в Edge вы теперь можете создавать потрясающие визуальные проекты всего за несколько кликов прямо из окна браузера. Находясь в Edge, просто перейдите на боковую панель и используйте иконку +, чтобы найти Designer, чтобы начать работу. После включения в строке поиска просто введите то, что вы хотите создать — например, ключевые слова с темой/названием вашего мероприятия — и Designer предложит вам на выбор потрясающие варианты визуального дизайна, включая даже уникальные изображения с технологией DALL-E. Оттуда вы можете сохранить или скопировать и использовать его на своих платформах социальных сетей.

Например, она поможет не отвлекаться от работы, упорядочив множество открытых вкладок, например «упорядочить вкладки, связанные с новостями». Кроме того, в Bing Chat можно воспользоваться функцией Compose, чтобы написать письмо своему профессору спокойно и уверенно. Где бы вы ни находились, Bing Chat поможет раскрыть вашу продуктивность.