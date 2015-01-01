Microsoft Designer доступен в браузере Edge в США
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:58
- Просмотров: 115
Microsoft Designer был впервые анонсирован в октябре 2022 года как новый инструмент проектирования, основанный на функциях генеративного искусственного интеллекта. Наконец, в апреле 2023 года компания выпустила общедоступную предварительную версию. Сегодня Microsoft объявила, что Designer доступен в качестве полностью интегрированной функции в браузере Edge для рынка США.
В посте в блоге Microsoft говорится:
С помощью Designer в Edge вы теперь можете создавать потрясающие визуальные проекты всего за несколько кликов прямо из окна браузера. Находясь в Edge, просто перейдите на боковую панель и используйте иконку +, чтобы найти Designer, чтобы начать работу. После включения в строке поиска просто введите то, что вы хотите создать — например, ключевые слова с темой/названием вашего мероприятия — и Designer предложит вам на выбор потрясающие варианты визуального дизайна, включая даже уникальные изображения с технологией DALL-E. Оттуда вы можете сохранить или скопировать и использовать его на своих платформах социальных сетей.
Вы можете узнать больше о том, как использовать Designer в Edge, на этом сайте поддержки. Вы можете получить доступ к этой функции, щелкнув значок «+» на боковой панели, а затем включив опцию переключения Microsoft Designer.
На странице поддержки говорится, что хотя текущую общедоступную предварительную версию Designer можно будет использовать бесплатно, когда она станет общедоступной, для доступа к некоторым функциям потребуется дополнительная плата. Также нет информации о том, когда Designer будет доступен в Edge за пределами США.
Microsoft также объявила, что добавила некоторую новую функциональность для чат-бота Bing Chat AI в браузере Edge. Microsoft заявила:
Например, она поможет не отвлекаться от работы, упорядочив множество открытых вкладок, например «упорядочить вкладки, связанные с новостями». Кроме того, в Bing Chat можно воспользоваться функцией Compose, чтобы написать письмо своему профессору спокойно и уверенно. Где бы вы ни находились, Bing Chat поможет раскрыть вашу продуктивность.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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