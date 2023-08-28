Microsoft удалила опции неограниченного хранилища из своих бизнес-планов OneDrive
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- Категория: Microsoft
- Дата: 28-08-2023, 18:14
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Предложения безлимитного облачного хранилища для бизнес-пользователей постепенно исчезают. Последней от этих планов отказалась Microsoft, которая больше не предлагает новым клиентам возможность подписки на план OneDrive for Business, который ранее предусматривал неограниченное хранилище для подписчиков.
На веб-сайте Microsoft, на котором показаны планы облачного хранилища компании для бизнеса, теперь показан только один автономный вариант — OneDrive for Business (Plan 1), который стоит $5 в месяц за пользователя и предлагает до 1 ТБ облачного хранилища с опцией до 5 ТБ в зависимости от количества пользователей. Он также предлагает 1 ТБ хранилища за пользователя для двух планов Microsoft 365 Business.
Ранее у компании был еще один вариант — OneDrive for Business (Plan 2), который предлагал неограниченное хранилище за пользователя за $10 в месяц, если предприятия имели право на этот вариант. Этот конкретный план, по данным TechRadar, был незаметно удалён в середине июля.
Когда представителя Microsoft попросили прокомментировать, он отправил TechRadar это заявление, в котором прямо не подтверждено закрытие OneDrive for Business (Plan 2), но подтверждено, что компания внесла некоторые изменения в свои предложения OneDrive:
В ответ на спрос клиентов Microsoft упростила процесс покупки для клиентов, использующих автономные планы OneDrive for Business. Клиенты, которые в настоящее время пользуются этими планами, по-прежнему смогут добавлять места и продлевать свою лицензию.
Похоже, это говорит о том, что нынешние подписчики OneDrive for Business (Plan 2) с неограниченным хранилищем смогут продолжать использовать план на этих условиях, по крайней мере, на данный момент. Однако новым подписчикам не повезло.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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