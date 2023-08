Microsoft удалила опции неограниченного хранилища из своих бизнес-планов OneDrive

В ответ на спрос клиентов Microsoft упростила процесс покупки для клиентов, использующих автономные планы OneDrive for Business. Клиенты, которые в настоящее время пользуются этими планами, по-прежнему смогут добавлять места и продлевать свою лицензию.

Предложения безлимитного облачного хранилища для бизнес-пользователей постепенно исчезают. Последней от этих планов отказалась Microsoft, которая больше не предлагает новым клиентам возможность подписки на план OneDrive for Business, который ранее предусматривал неограниченное хранилище для подписчиков.На веб-сайте Microsoft, на котором показаны планы облачного хранилища компании для бизнеса, теперь показан только один автономный вариант — OneDrive for Business (Plan 1), который стоит $5 в месяц за пользователя и предлагает до 1 ТБ облачного хранилища с опцией до 5 ТБ в зависимости от количества пользователей. Он также предлагает 1 ТБ хранилища за пользователя для двух планов Microsoft 365 Business.Ранее у компании был еще один вариант — OneDrive for Business (Plan 2), который предлагал неограниченное хранилище за пользователя за $10 в месяц, если предприятия имели право на этот вариант. Этот конкретный план, по данным TechRadar, был незаметно удалён в середине июля.Когда представителя Microsoft попросили прокомментировать, он отправил TechRadar это заявление, в котором прямо не подтверждено закрытие OneDrive for Business (Plan 2), но подтверждено, что компания внесла некоторые изменения в свои предложения OneDrive:Похоже, это говорит о том, что нынешние подписчики OneDrive for Business (Plan 2) с неограниченным хранилищем смогут продолжать использовать план на этих условиях, по крайней мере, на данный момент. Однако новым подписчикам не повезло.Узнать другие подробности можно здесь