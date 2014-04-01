Новые улучшения приложения Microsoft 365 для использования на ваших устройствах
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:18
- Просмотров: 82
Помимо различных приложений, таких как Word, Excel, PowerPoint и Outlook, которые включены в подписку Microsoft 365, у компании также есть собственные приложения для улучшения производительности. Сегодня Microsoft анонсировала ряд новых функций на нескольких платформах для бесплатных и платных подписчиков Microsoft 365.
В посте в блоге Microsoft 365 Insider говорится, что браузерное расширение службы для браузеров Edge и Chrome теперь имеет обновленный вид. После установки в этих веб-браузерах пользователи могут просто щелкнуть иконку Microsoft 365 на панели задач, и теперь она покажет вам весь контент, созданный с помощью приложений, такой как документы Word и электронные таблицы Excel, по ссылке «Другие документы».
Люди, которые используют приложение Microsoft 365 для Windows или подключаются к нему через Интернет через Microsoft365.com, также могут получить доступ к приложению Microsoft Designer для создания нового контента. Также есть новая опция Clipchamp для редактирования видео в Microsoft 365.
Что касается мобильных устройств, версия приложения Microsoft 365 для iOS теперь поддерживает виджеты для Word, Excel, PowerPoint, заметок, PDF и сканирования на главном экране Apple iPhone или iPad. Microsoft говорит:
• Небольшой виджет занимает минимум места на главном экране вашего устройства iOS и позволяет создавать контент одним касанием;
• Средний виджет позволяет создавать три типа контента на главном экране;
• Большой виджет предлагает наибольшую ценность, позволяя создавать три типа контента и открывать последние файлы одним касанием;
Наконец, приложение Microsoft 365 для Android получает поддержку Clipper, чтобы пользователи могли извлекать контент из фотографий, видео и приложений. Microsoft предлагает два варианта доступа к нему.
• С помощью уведомления Clipper — прикрепленного уведомления из приложения Microsoft 365, которое остается на панели уведомлений и позволяет извлекать изображения и текст с текущего экрана одним касанием;
• С помощью плавающеq иконки Clipper, расположив её там, где вы хотите, вдоль края экрана, и всего одним касанием извлекая текст и изображения с экрана, не отвлекаясь от текущего содержимого;
Эта функция постепенно развертывается среди пользователей Microsoft 365 для Android. Clipper не будет работать с устройствами, имеющими рабочий профиль Android.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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