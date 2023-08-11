Команда Microsoft Edge работает с командой Office над улучшением производительности

При этом они заметили значительную нагрузку на процессор при записи профилей в инструменте повышения производительности Edge DevTools. Фактически, в некоторых случаях DevTools, по-видимому, отвечал за насыщение 10-ядерного процессора инженера во время профилирования.

Используя более точный метод определения времени сна, команда смогла снизить нагрузку на процессор при выборке данных на 95 % и снизить общее потребление процессора из Edge на 71 % при профилировании. Конечно, это помогло команде PowerPoint исследовать и улучшить производительность загрузки своего приложения, но это также означает, что все, кто использует инструмент производительности в DevTools (в Edge или любом браузере Chromium), теперь имеют гораздо лучший опыт.

В центре всех этих новых функций DevTools и улучшений продуктов Microsoft мы работаем над тем, чтобы использовать наши тесные связи с некоторыми из самых мощных веб-приложений в отрасли, чтобы гарантировать, что инструменты разработчика справляются с поставленной задачей.