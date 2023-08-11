Команда Microsoft Edge работает с командой Office над улучшением производительности
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 11-08-2023, 01:29
- Просмотров: 184
У Microsoft есть ряд приложений Office, доступных в Интернете, таких как Word, PowerPoint, Excel, Outlook и Teams. Несмотря на то, что они используются в веб-браузерах, это не означает, что они не являются сложными приложениями.
В посте в блоге команда Microsoft Edge сообщает, что работает с командой Office Performance, чтобы помочь повысить общую производительность этих веб-приложений. В блоге упоминается, что команда Office изучала веб-приложение PowerPoint. В блоге говорится:
При этом они заметили значительную нагрузку на процессор при записи профилей в инструменте повышения производительности Edge DevTools. Фактически, в некоторых случаях DevTools, по-видимому, отвечал за насыщение 10-ядерного процессора инженера во время профилирования.
Команда использовала инструмент Event Tracing for Windows (ETW), чтобы выяснить, что происходит. Было обнаружено, что профилировщик процессора в браузерном движке Edge Chromium «использовал подход с ожиданием занятости, который означал постоянное выполнение кода даже во время ожидания следующего события».
Microsoft заявила:
Используя более точный метод определения времени сна, команда смогла снизить нагрузку на процессор при выборке данных на 95 % и снизить общее потребление процессора из Edge на 71 % при профилировании. Конечно, это помогло команде PowerPoint исследовать и улучшить производительность загрузки своего приложения, но это также означает, что все, кто использует инструмент производительности в DevTools (в Edge или любом браузере Chromium), теперь имеют гораздо лучший опыт.
Пост в блоге предлагает больше примеров того, как эти инструменты производительности DevTools помогли команде Office Performance «обеспечить конкретные улучшения производительности в производственных веб-интерфейсах». Компания заявила:
В центре всех этих новых функций DevTools и улучшений продуктов Microsoft мы работаем над тем, чтобы использовать наши тесные связи с некоторыми из самых мощных веб-приложений в отрасли, чтобы гарантировать, что инструменты разработчика справляются с поставленной задачей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
[url=https://www.neowin.net]neowin.net[/u]
[url=https://www.neowin.net]neowin.net[/u]
Похожие новости
Microsoft анонсировала функцию Microsoft 365 Copilot на базе искусственного интеллекта для Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex
+0Новостей: 15043
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10098