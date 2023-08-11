Команда Microsoft Edge работает с командой Office над улучшением производительности

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 11-08-2023, 01:29
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У Microsoft есть ряд приложений Office, доступных в Интернете, таких как Word, PowerPoint, Excel, Outlook и Teams. Несмотря на то, что они используются в веб-браузерах, это не означает, что они не являются сложными приложениями.

В посте в блоге команда Microsoft Edge сообщает, что работает с командой Office Performance, чтобы помочь повысить общую производительность этих веб-приложений. В блоге упоминается, что команда Office изучала веб-приложение PowerPoint. В блоге говорится:

При этом они заметили значительную нагрузку на процессор при записи профилей в инструменте повышения производительности Edge DevTools. Фактически, в некоторых случаях DevTools, по-видимому, отвечал за насыщение 10-ядерного процессора инженера во время профилирования.


Команда использовала инструмент Event Tracing for Windows (ETW), чтобы выяснить, что происходит. Было обнаружено, что профилировщик процессора в браузерном движке Edge Chromium «использовал подход с ожиданием занятости, который означал постоянное выполнение кода даже во время ожидания следующего события».

Microsoft заявила:

Используя более точный метод определения времени сна, команда смогла снизить нагрузку на процессор при выборке данных на 95 % и снизить общее потребление процессора из Edge на 71 % при профилировании. Конечно, это помогло команде PowerPoint исследовать и улучшить производительность загрузки своего приложения, но это также означает, что все, кто использует инструмент производительности в DevTools (в Edge или любом браузере Chromium), теперь имеют гораздо лучший опыт.


Пост в блоге предлагает больше примеров того, как эти инструменты производительности DevTools помогли команде Office Performance «обеспечить конкретные улучшения производительности в производственных веб-интерфейсах». Компания заявила:

В центре всех этих новых функций DevTools и улучшений продуктов Microsoft мы работаем над тем, чтобы использовать наши тесные связи с некоторыми из самых мощных веб-приложений в отрасли, чтобы гарантировать, что инструменты разработчика справляются с поставленной задачей.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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