Microsoft проведет мероприятие OneDrive 3 октября

Microsoft приглашает ИТ-администраторов, партнеров и энтузиастов Microsoft 365! Отметьте в своих календарях специальное онлайн-мероприятие, на котором вы сможете своими глазами увидеть будущее OneDrive. Присоединяйтесь к Microsoft 3 октября на мероприятии Microsoft OneDrive: The Future of File Management is Here.Присоединяйтесь к Джеффу Теперу и команде разработчиков OneDrive, которые продемонстрируют новое поколение управления файлами в Microsoft 365. Ознакомьтесь с новыми улучшениями OneDrive и узнайте о преимуществах более быстрого доступа к файлам, лучшей организации, более простого сотрудничества и улучшенной безопасности файлов в Microsoft 365. Кроме того, Microsoft кратко расскажет о планах использования искусственного интеллекта, которые включают в себя новый поиск, совместное использование и информационные запросы ко всем вашим файлам в OneDrive.OneDrive — это больше, чем просто облачное хранилище. Это мощный инструмент, который поможет вам работать эффективнее и лучше сотрудничать в Microsoft 365. За последние месяцы Microsoft внесла множество улучшений в OneDrive, и это еще не все. Не упустите возможность узнать, что нового, и узнать, как OneDrive может помочь вам и вашей организации добиться большего. Добавьте событие в свой календарь прямо сейчас. https://aka.ms/OneDriveEvent/Invite Узнать другие подробности можно здесь