Microsoft открыла регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2023

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:09
  • Просмотров: 87

Microsoft объявила, что открыла регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2023. Стоит отметить, что Microsoft проведет Ignite 2023 в очном формате, а также проведет бесплатную прямую трансляцию ряда своих мероприятий по всему миру.

Очное мероприятие пройдет в Сиэтле, штат Вашингтон, недалеко от штаб-квартиры Microsoft в Редмонде. В частности, мероприятие пройдет c 14 по 17 ноября в в здании Summit building в Seattle Convention Center.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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