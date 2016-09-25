Microsoft открыла регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2023
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:09
- Просмотров: 87
Microsoft объявила, что открыла регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2023. Стоит отметить, что Microsoft проведет Ignite 2023 в очном формате, а также проведет бесплатную прямую трансляцию ряда своих мероприятий по всему миру.
Очное мероприятие пройдет в Сиэтле, штат Вашингтон, недалеко от штаб-квартиры Microsoft в Редмонде. В частности, мероприятие пройдет c 14 по 17 ноября в в здании Summit building в Seattle Convention Center.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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