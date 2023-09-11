Бета-версия Microsoft Designer для Android теперь доступна в Google Play Store

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 11-09-2023, 18:05
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Microsoft Designer расширяет сферу своей деятельности за пределы Интернета и Windows. На прошлой неделе Microsoft незаметно разместила бета-версию Microsoft Designer для Android в Google Play Store.



Бета-версия приложения в Google Play Store может быть видна не на всех смартфонах Android. Возможно, Microsoft ограничила доступ к бета-версии Designer на некоторых устройствах.

Microsoft Designer был впервые анонсирован в октябре 2022 года как новый инструмент проектирования, основанный на функциях генеративного искусственного интеллекта. Наконец, в апреле 2023 года он был выпущен в качестве Public Preview в Интернете. В августе Microsoft Designer был добавлен как интегрированная часть браузера Microsoft Edge.

Как и веб-версия, приложение для Android было разработано, чтобы позволить пользователям создавать графические проекты, просто вводя несколько текстовых подсказок, а затем позволяя функциям генеративного искусственного интеллекта создавать контент. С его помощью можно создавать такие вещи, как посты в блогах, веб-сайты, цифровые открытки и многое другое.

Версия приложения для Android также предназначена для того, чтобы упростить не только создание контента, но и обмен им в социальных сетях, таких как Instagram, Facebook и других, одним нажатием на смартфоне или планшете.

Если вы получили доступ к бета-версии приложения для Android, вы можете использовать его бесплатно в своей учетной записи Microsoft. Однако Microsoft уже намекнула, что когда общедоступная предварительная версия Designer закончится, компания может взимать дополнительную плату за доступ к некоторым функциям.

Говоря об этом, Microsoft также заявила, что в будущем добавит в Designer дополнительные функции, в том числе возможность быстрой замены фона изображения на другой.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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