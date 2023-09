Microsoft откажется от функции перевода в приложении OneNote для Windows 10 в ноябре

Microsoft планирует отказаться от поддержки функции перевода в OneNote для Windows 10 в ноябре 2023 года. После этой даты поддержка OneNote для Windows 10 продолжится, а функция перевода останется видимой, но при использовании будет отображаться ошибка.Вы по-прежнему сможете использовать все свои записные книжки с помощью OneNote для Windows 10, и ваши данные не будут потеряны. Вы просто больше не сможете перевести страницу или фрагмент текста. Если вы хотите продолжить перевод содержимого в своих записных книжках, вы можете использовать приложение OneNote вместо OneNote для Windows 10. Если оно еще не установлено на вашем компьютере, вы можете получить его одним из следующих вариантов:• Загрузите OneNote бесплатно из Microsoft Apps Store или с сайта onenote.com/download . Это новейшее приложение OneNote с ежемесячными обновлениями через Microsoft 365, которое позволяет вам продолжать использовать существующие записные книжки и предлагает те же возможности перевода, с которыми вы знакомы в OneNote для Windows 10; Приобретите или подпишитесь на любую из следующих лицензий: Microsoft 365 Family or Microsoft 365 Personal, Microsoft 365 Personal, Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 Apps for business или Microsoft 365 Apps for Enterprise. К ним относится приложение OneNote, которое позволит вам продолжать использовать существующие записные книжки и предлагает те же возможности перевода, с которыми вы знакомы в OneNote для Windows 10;OneNote не поддерживается в Office Home & Student и Microsoft 365 Business Basic.Следуйте инструкциям здесь , чтобы открыть существующие записные книжки в приложении OneNote из того места, где они хранятся в OneDrive, или из другого пути на вашем устройстве.Узнать другие подробности можно здесь