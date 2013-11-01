Приложение OneNote для Windows теперь доступно в Microsoft Store
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 13:11
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Недавно Microsoft объявила о многих интересных функциях, которые появятся в приложении OneNote для Windows. К ним относятся обновленный визуальный интерфейс, который находится в процессе развертывания для всех, и другие интересные функции, такие как рукописный ввод и диктовка, которые помогут вам делать заметки более естественно и быстро.
Упрощенная однострочная лента теперь доступна всем, что дает возможность уменьшить занимаемую площадь при использовании классической ленты. Также улучшен опыт совместного использования. Он предоставляет вам единое место, где вы можете делиться своими рабочими книгами с другими людьми и управлять тем, кто имеет к ним доступ.
Microsoft хоxчет сделать OneNote местом для всех ваших заметок с лучшими опытом ведения заметок в Windows. Важно легко и быстро получить доступ к приложению, когда оно вам нужно. Теперь Microsoft упростила получение приложения OneNote для Windows, а также добавила новые, более быстрые способы его запуска с обновлением Windows 11 2022 Update.
Быстро делайте заметки в любом месте с обновлением Windows 11 2022 Update
Необходимость сделать быструю заметку может возникнуть в любой момент. Сегодня вы уже можете запустить Quick Note с помощью сочетания клавиш Windows + Alt + N или через иконку OneNote на панели задач. Начиная с обновления Windows 11 2022 Update, у вас появился еще один способ запуска OneNote прямо с помощью пера! Если вы хотите быстро сделать заметку, просто нажмите на обратную сторону пера, чтобы запустить новую быструю заметку и сразу начать писать. Вы также можете дважды щелкнуть его, чтобы запустить полное приложение OneNote.
Вы также можете запустить приложение OneNote в Windows из меню пера.
Читайте об улучшенном опыте пера и рукописного ввода в блоге Office Insider.
OneNote из Microsoft 365 теперь в Microsoft Store
Теперь Microsoft упростила получение нужного приложения OneNote на любом устройстве Windows, сделав его доступным в Microsoft Store. Просто зайдите в магазин и найдите «OneNote», чтобы получить его.
Как Microsoft сообщала ранее, Microsoft развивает приложение OneNote для Windows и объединяеn приложение OneNote для Windows и OneNote для Windows 10 в единое приложение. Это не означает, что Microsoft создает еще одно приложение OneNote. Приложение OneNote для Windows уже сегодня доступно бесплатно и будет по-прежнему получать новые функции и обновления. Если у вас есть новое устройство с Windows 11, приложение OneNote уже включено в состав предустановленных приложений Office. Вы также можете получить его с подпиской на Microsoft 365 или загрузить бесплатно с OneNote.com/Download.
С этим изменением приложение OneNote для Windows 10 больше не будет доступно в Microsoft Store. Оно будет продолжать работать, но не будет получать новые обновления функций, и его поддержка прекратится в октябре 2025 года. Microsoft рекомендует вам переключиться на приложение OneNote, как только вам будет удобно это сделать. По мере приближения даты окончания поддержки вы будете видеть напоминания о необходимости попробовать приложение OneNote.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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