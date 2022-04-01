Обновления для Microsoft Office за сентябрь 2023 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 01:51
  • Просмотров: 153

Microsoft выпустила обновления безопасности и другие обновления для Office в сентябре 2023 года. Эти обновления предназначены для того, чтобы помочь клиентам поддерживать свои компьютеры в актуальном состоянии. Microsoft рекомендует вам установить все обновления, которые относятся к вам.

Чтобы загрузить обновление, выберите соответствующую статью базы знаний в списке, а затем перейдите к разделу «Как загрузить и установить обновление».

Узнать другие подробности можно [u]здесь[/url].
Илья Источник:
support.microsoft.com
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