Мобильные приложения Microsoft Stream теперь могут записывать и загружать видео

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:30
  • Просмотров: 83

Microsoft Stream — это служба потоковой передачи и управления видео для бизнеса и предприятий, которая была впервые выпущена в 2017 году. В 2022 году Microsoft объявила, что работает над масштабным обновлением мобильных приложений Stream для iOS и Android. На этой неделе компания объявила, что новые версии этих приложений теперь доступны для загрузки с рядом новых функций.

Самая значимая функция новых версий заключается в том, что приложения Stream теперь могут записывать и загружать видео со смартфонов и планшетов. Microsoft заявляет, что клиенты могут использовать эту функцию по-разному, например, снимать демонстрацию продукта, создавать видеоролики с экскурсией по офисам компании, записывать занятия или лекции и многое другое.

Мобильные приложения Stream также позволяют пользователям изменять описание, заголовок и другие параметры записанного видео перед его загрузкой. Пользователи также могут изменить, кто имеет право просматривать видео.

Помимо этого, новые видеоприложения Microsoft Stream имеют некоторые другие новые функции:

• Теперь пользователи могут переключаться между приложениями во время загрузки видео в фоновом режиме или блокировать экран во время загрузки клипа;
• Приложения теперь позволяют пользователям увеличивать масштаб видеоклипа одним касанием сенсорного экрана;
• Приложения теперь поддерживают как устройства Chromecast, так и AirPlay, поэтому видео можно транслировать на большом дисплее, например, на телевизоре с большим экраном;
• Видео теперь можно предварительно загружать в приложения в фоновом режиме, чтобы пользователи могли быстро начать их воспроизведение без какой-либо буферизации;
• Наконец, пользователи могут быстро переходить к видео в приложениях Stream, просто дважды щелкнув клип, чтобы перейти к той части, которую они хотят просмотреть;

Версия приложения Microsoft Stream для Android уже доступна в Google Play Store. Приложение для iOS доступно в Apple App Store.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
OneNote теперь поддерживает Stream (в SharePoint)

OneNote теперь поддерживает Stream (в SharePoint)

Microsoft переделала мобильное приложение Stream

Microsoft переделала мобильное приложение Stream

Microsoft имеет серьёзные планы на Microsoft Stream

Microsoft имеет серьёзные планы на Microsoft Stream

Функция Blu-ray bitstream pass-through доступна для всех консолей Xbox One

Функция Blu-ray bitstream pass-through доступна для всех консолей Xbox One

Windows 10 будет поддерживать несколько различных форматов субтитров для видео

Windows 10 будет поддерживать несколько различных форматов субтитров для видео




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
+2  
Новостей: 15151
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10099