Мобильные приложения Microsoft Stream теперь могут записывать и загружать видео
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:30
- Просмотров: 83
Microsoft Stream — это служба потоковой передачи и управления видео для бизнеса и предприятий, которая была впервые выпущена в 2017 году. В 2022 году Microsoft объявила, что работает над масштабным обновлением мобильных приложений Stream для iOS и Android. На этой неделе компания объявила, что новые версии этих приложений теперь доступны для загрузки с рядом новых функций.
Самая значимая функция новых версий заключается в том, что приложения Stream теперь могут записывать и загружать видео со смартфонов и планшетов. Microsoft заявляет, что клиенты могут использовать эту функцию по-разному, например, снимать демонстрацию продукта, создавать видеоролики с экскурсией по офисам компании, записывать занятия или лекции и многое другое.
Мобильные приложения Stream также позволяют пользователям изменять описание, заголовок и другие параметры записанного видео перед его загрузкой. Пользователи также могут изменить, кто имеет право просматривать видео.
Помимо этого, новые видеоприложения Microsoft Stream имеют некоторые другие новые функции:
• Теперь пользователи могут переключаться между приложениями во время загрузки видео в фоновом режиме или блокировать экран во время загрузки клипа;
• Приложения теперь позволяют пользователям увеличивать масштаб видеоклипа одним касанием сенсорного экрана;
• Приложения теперь поддерживают как устройства Chromecast, так и AirPlay, поэтому видео можно транслировать на большом дисплее, например, на телевизоре с большим экраном;
• Видео теперь можно предварительно загружать в приложения в фоновом режиме, чтобы пользователи могли быстро начать их воспроизведение без какой-либо буферизации;
• Наконец, пользователи могут быстро переходить к видео в приложениях Stream, просто дважды щелкнув клип, чтобы перейти к той части, которую они хотят просмотреть;
Версия приложения Microsoft Stream для Android уже доступна в Google Play Store. Приложение для iOS доступно в Apple App Store.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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