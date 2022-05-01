Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25977
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:08
- Просмотров: 44
Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25977. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.
Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.
Что нового
Эти новые функции относятся только к Windows Server with Desktop Experience. Некоторые из них потребуют запуска ОС на физических системах И наличия под рукой подходящих драйверов.
• Дополнения в Настройки>Учетные записи: Электронная почта и учетные записи теперь совместимы с Windows 11. Обратите внимание, что присоединение к домену по-прежнему будет необходимо для большинства сценариев;
• Увеличенный охват устройств Bluetooth: Многие из вас хотят использовать BT для подключения мышей, клавиатур и аудиоустройств на Edge. Пожалуйста, попробуйте свою любимую клавиатуру, мышь, наушники или другое периферийное устройство BT!;
• Wi-Fi присутствует по умолчанию: Многие из вас хотят подключить сервера к сетям Wi-Fi на Edge. Хотя служба беспроводной локальной сети присутствовала в Windows Server, по умолчанию она была отключена. Поддержка Wi-Fi теперь включена по умолчанию для сценариев Edge. Вам понадобится соответствующее оборудование и драйвера. Пожалуйста, убедитесь, что ваши беспроводные устройства работают правильно. При наличии оборудования и правильных драйверов см. соответствующие настройки и возможности панели задач;
• Настройки конфиденциальности при первом входе в систему: Это не окончательная версия, но вы заметите, что при первом входе в систему опыт «OOBE» похож на Windows 11, хотя и ограничен настройками конфиденциальности пользователя;
Известные проблемы
Если вы проверяете обновления с Windows Server 2019 или 2022, Microsoft не рекомендует использовать эту сборку, поскольку для этой сборки были выявлены периодические сбои обновления.
В этой сборке есть проблема, из-за которой архивирование журналов событий с помощью команды «wevetutil al» приводит к сбою службы Windows Event Log и сбою операции архивирования. Служба должна быть перезапущена путем выполнения команды «Start-Service EventLog» из командной строки администратора.
Если у вас включен путь кода Secure Launch/DRTM, Microsoft не рекомендует устанавливать эту сборку.
Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2024 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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