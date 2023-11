Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25987. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.SMB over QUIC теперь поддерживает дополнительные параметры контроля доступа для клиентов. Это улучшает существующую функцию SMB over QUIC, которая представляет собой альтернативу сетевому транспорту TCP, обеспечивая безопасное и надежное подключение к пограничным файловым серверам через ненадежные сети, такие как Интернет.С помощью этой новой опции администраторы могут ограничить доступ клиентов к SMB через сервера QUIC. Этот параметр предоставляет организациям дополнительную защиту подключений SMB over QUIC, но не меняет аутентификацию Windows, используемую для подключения SMB или взаимодействия с конечным пользователем.Для этой новой функции требуется сборка Windows 11 Insider Preview Build 25977, а также сборка Windows Server Insider Preview Build 25977 (или выше), работающая на виртуальной машине.Дополнительные сведения о настройке управления доступом клиентов SMB over QUIC см. в статье https://aka.ms/SmbOverQuicCAC Следующие новые функции относятся только к Windows Server with Desktop Experience. Некоторые из них потребуют запуска ОС на физических системах И наличия под рукой подходящих драйверов.Электронная почта и учетные записи теперь совместимы с Windows 11. Обратите внимание, что присоединение к домену по-прежнему будет необходимо для большинства сценариев;Многие из вас хотят использовать BT для подключения мышей, клавиатур и аудиоустройств на Edge. Пожалуйста, попробуйте свою любимую клавиатуру, мышь, наушники или другое периферийное устройство BT!;Многие из вас хотят подключить сервера к сетям Wi-Fi на Edge. Хотя служба беспроводной локальной сети присутствовала в Windows Server, по умолчанию она была отключена. Поддержка Wi-Fi теперь включена по умолчанию для сценариев Edge. Вам понадобится соответствующее оборудование и драйвера. Пожалуйста, убедитесь, что ваши беспроводные устройства работают правильно. При наличии оборудования и правильных драйверов см. соответствующие настройки и возможности панели задач;Это не окончательная версия, но вы заметите, что при первом входе в систему опыт «OOBE» похож на Windows 11, хотя и ограничен настройками конфиденциальности пользователя;Если вы проверяете обновления с Windows Server 2019 или 2022, Microsoft не рекомендует использовать эту сборку, поскольку для этой сборки были выявлены периодические сбои обновления.В этой сборке есть проблема, из-за которой архивирование журналов событий с помощью команды «wevetutil al» приводит к сбою службы Windows Event Log и сбою операции архивирования. Служба должна быть перезапущена путем выполнения команды «Start-Service EventLog» из командной строки администратора.Если у вас включен путь кода Secure Launch/DRTM, Microsoft не рекомендует устанавливать эту сборку.Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2024 года.Узнать другие подробности можно здесь