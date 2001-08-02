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Инсайдеры Office могут установить сборку Build 200318

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:14
  • Просмотров: 101

Инсайдеры Office могут установить сборку Build 200318

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 200318).

Excel

Новые функции



Вставка данных из картинки - Теперь вы может вставлять данные в Excel из буфера обмена, вашего iPhone с Continuity Camera или из файла на вашем компьютере. Excel преобразует изображение в таблицу и вставит его в ваш лист.



Исправления ошибок

• Ссылки на внешние книги могли прерваться, если книга была сохранена на компьютере Windows, а затем на компьютере Mac;
• Исправлены некоторые сбои и другие мелкие проблемы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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