Инсайдеры Office могут установить сборку Build 200318
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:14
- Просмотров: 101
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 200318).
Excel
Новые функции
Вставка данных из картинки - Теперь вы может вставлять данные в Excel из буфера обмена, вашего iPhone с Continuity Camera или из файла на вашем компьютере. Excel преобразует изображение в таблицу и вставит его в ваш лист.
Исправления ошибок
• Ссылки на внешние книги могли прерваться, если книга была сохранена на компьютере Windows, а затем на компьютере Mac;
• Исправлены некоторые сбои и другие мелкие проблемы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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