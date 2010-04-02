Microsoft позволит пользователям Excel добавлять соавторов к защищенным файлам
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 18:23
- Просмотров: 279
Microsoft планирует добавить поддержку совместного редактирования защищенных файлов Excel. Новая функция позволит пользователям защищать файлы Excel с помощью паролей и по-прежнему делиться ими с другими, которые могут редактировать файл, не снимая защиту.
Эта функция была недавно добавлена в дорожную карту Microsoft 365 и будет доступна как для Web-приложения Microsoft Excel, так и для настольного приложения Excel. К сожалению, пока нет информации о том, планирует ли Microsoft добавить эту функцию в приложения для Android и iOS. В настоящее время пользователи Excel могут защищать файлы, но им нужно снять защиту, если они хотят добавить соавтора. С помощью новой функции пользователи смогут добавлять новых соавторов, не снимая защиту, что сделает обмен конфиденциальной или чувствительной информацией проще и безопаснее. Согласно дорожной карте Microsoft 365, ожидается, что эта возможность будет развернута в июне 2021 года.
Также Microsoft планирует добавить поддержку Rich Text Formatting (RTF) внутри ячеек в Excel. Эта функция должна быть выпущена в январе 2021 года.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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