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Microsoft анонсировала последние значительные улучшения производительности в Excel в Интернете

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:32
  • Просмотров: 157

Microsoft объявила о последних значительных улучшениях производительности Excel в Интернете.

Загрузка – Microsoft значительно сократила время, необходимое для загрузки рабочей книги, благодаря чему вы быстрее сможете начать работу в Excel в Интернете;
Прокрутка – Прокрутка – фундаментальная часть работы в Excel. Теперь даже на невероятно сложных листах прокрутка выполняется плавно и быстро;
Выделение – Еще более важным, чем прокрутка, является необходимость взаимодействия с содержимым рабочей книги. Microsoft оптимизировали скорость выделения ячеек, чтобы у вас было меньше задержек и больше плавности при работе с сеткой;
Навигация – Microsoft оптимизировала несколько навигационных действий: найти/поиск, Перейти на страницу, страница вверх и страница вниз – все теперь быстрее;
Модификация – Microsoft разработала более быстрое редактирование и форматирование ячеек;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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