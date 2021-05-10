PowerPoint for Windows позволит пользователям блокировать выбранные объекты на слайдах
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- Категория: Office 2019
- Дата: 10-05-2021, 19:30
- Просмотров: 246
Microsoft анонсировала новую функцию PowerPoint для Windows, которая позволяет пользователям блокировать выбранные объекты на своих слайдах.
Блокировка объектов
Вы изменяли объекты, не желая того, во время работы над презентацией? Блокируя такие объекты, как фигуры, иконки, изображения, 3D-модели, соединители, рукописный ввод, теперь вы можете быть уверены, что не произойдет никаких сбоев. Чтобы изменить объект, вам сначала нужно его разблокировать.
Как это работает
1. Откройте PowerPoint для Windows.
2. Чтобы создать презентацию, нажмите Создать> Новая пустая презентация в меню «Файл».
3. Чтобы вставить объект, нажмите Вставить> Фигуры и выберите нужную фигуру.
4. Чтобы заблокировать только что вставленную фигуру, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду «Заблокировать» или нажмите кнопку «Панель выбора» в меню «Формат фигуры», а затем нажмите иконку «Заблокировать» справа от имени объекта.
5. Чтобы разблокировать, щелкните иконку «Разблокировать» справа от имени объекта на панели «Выбор».
ПРИМЕЧАНИЕ:
Любые заблокированные объекты, сохраненные в версиях, поддерживающих эту функцию, будут сохраняться в устаревших версиях Office, которые поддерживают эти блокировки.
Доступность
Эта функция будет развернута в ближайшие несколько дней для инсайдеров, использующих Current Channel (Preview) версии 2104 (Build 13905.10000) и более поздней версии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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