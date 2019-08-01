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Инсайдеры Office могут установить сборку 14117.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:02
  • Просмотров: 89
Инсайдеры Office могут установить сборку 14117.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14117.20000).

Outlook

Информация для входа

Outlook теперь сообщает вам, когда и где вы в последний раз входили в свою учетную запись, и предупреждает вас, если обнаружены какие-либо подозрительные действия при входе. Чтобы проверить это, нажмите Файл> Информация и просмотрите информацию в разделе «Последний вход в систему».



Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой сообщение об ошибке «Сохранить как» отображалось даже после того, как пользователь решил отменить изменения;
• Исправлена проблема, из-за которой вход в другую учетную запись мог привести к сбою;
• Исправлена проблема, из-за которой изображения не публиковались в современных комментариях;
• Исправлена проблема, из-за которой панель просмотра могла прокручиваться или казаться прокручиваемой, но не совпадала с выбранным комментарием;
• Исправлена проблема, из-за которой выделение в документе не сбрасывалось при щелчке за пределами вновь созданного комментария;
• Исправлена проблема, из-за которой комментарии не выделялись при выборе;
• Исправлена проблема, из-за которой обновлялось неправильное поле при запуске макроса, если применялись ограничения на редактирование;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые файлы не открывались из-за поврежденных закладок;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой вход в другую учетную запись мог привести к сбою;
• Исправлена проблема, которая связана с прокруткой двумя пальцами при использовании панелей фриза;
• Исправлена проблема, которая связана с нехваткой памяти при печати на широкоформатных принтерах;
• Исправлена проблема, которая влияла на производительность VLOOKUP и INDEX/MATCH при заполнении большого количества данных;
• Исправлена проблема, из-за которой динамические массивы не обновляли значения ячеек при обращении к функциям RealTimeData;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой вход в другую учетную запись мог привести к сбою;
• Исправлена проблема, которая препятствовала копированию с панели заметок докладчика в режиме только для чтения;

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
insider.office.com
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