Microsoft отключит макросы Excel 4.0 по умолчанию для улучшения безопасности
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 16:20
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Компания Microsoft готовится к отключению макросов Excel 4.0 XLM по умолчанию, чтобы защитить пользователей от вредоносных документов. Развертывание данного изменения начнётся в конце этого месяца, а завершится - к середине декабря, говорится в электронном письме, разосланном коммерческим пользователям Office 365.
Макросы Excel 4.0, также известные как макросы XLM, являются устаревшей функцией Microsoft Excel, которая была впервые представлена еще в 1992 году. Это программный код или серия инструкций, которые позволяют пользователям автоматизировать повторяющиеся задачи в Excel. Однако эта функция также неоднократно использовалась злоумышленниками для запуска вредоносного ПО на основе XLM и получения контроля над компьютерами пользователей.
Чтобы решить эту проблему, компания планирует отключить макросы Excel 4.0 во всех клиентах Microsoft 365 и рекомендует пользователям Excel переключиться на макросы VBA. «Параметр «Включить макросы XLM при включении макросов VBA» теперь не будет отмечен по умолчанию, что отключит макросы XLM. Это изменение ограничено конечными пользователями, которые еще не настроили этот параметр макроса или у которых нет групповой политики, настроенной администраторами их клиентов», - пояснила компания.
Важно отметить, что развертывание этого изменения будет происходить в три этапа. Новое поведение по умолчанию будет включено для инсайдеров Office в предварительных сборках в конце октября, а к концу этого года оно будет развертываться для обычных ПК.
Microsoft заявляет, что этот шаг должен обеспечить более безопасный опыт против вредоносных атак, таких как TrickBot, Qbot, Dridex и Zloader. Кроме того, ИТ-администраторы также могут выполнить шаги, упомянутые на этой странице, чтобы ограничить использование макросов XML в своих организациях.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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