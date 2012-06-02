Microsoft Excel теперь позволяет пользователям отображать сразу несколько листов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:22
- Просмотров: 142
Microsoft анонсировала новую функцию Excel, которая позволяет пользователям отображать сразу несколько листов. Обновление теперь общедоступно в Excel в Интернете, Mac и Windows для всех подписчиков Microsoft 365.
Возможность скрытия или показа рабочего листа - удобная функция в Microsoft Excel. Это помогает пользователям запретить другим людям просматривать, искажать или изменять информацию на скрытом листе. До этого обновления у пользователей не было возможности отображения двух или более листов одновременно, и им приходилось полагаться на разные обходные пути.
В этом обновлении компания наконец-то решила проблему, и теперь открытое меню позволяет пользователям выбирать несколько листов одновременно. Эта функция была одним из самых популярных запросов пользователей, и она получила более 700 голосов на форуме UserVoice.
Нажмите на изображение для демонстрации
Чтобы использовать эту функцию, вам сначала нужно щелкнуть правой кнопкой мыши вкладку «Лист» внизу и выбрать опцию «Показать». Когда на экране откроется диалоговое окно «Показать», нажмите клавишу Ctrl (клавиша CMD на Mac), а затем выберите все скрытые листы, чтобы отобразить их.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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