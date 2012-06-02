Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Excel теперь позволяет пользователям отображать сразу несколько листов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:22
  • Просмотров: 142

Microsoft анонсировала новую функцию Excel, которая позволяет пользователям отображать сразу несколько листов. Обновление теперь общедоступно в Excel в Интернете, Mac и Windows для всех подписчиков Microsoft 365.

Возможность скрытия или показа рабочего листа - удобная функция в Microsoft Excel. Это помогает пользователям запретить другим людям просматривать, искажать или изменять информацию на скрытом листе. До этого обновления у пользователей не было возможности отображения двух или более листов одновременно, и им приходилось полагаться на разные обходные пути.

В этом обновлении компания наконец-то решила проблему, и теперь открытое меню позволяет пользователям выбирать несколько листов одновременно. Эта функция была одним из самых популярных запросов пользователей, и она получила более 700 голосов на форуме UserVoice.


Нажмите на изображение для демонстрации


Чтобы использовать эту функцию, вам сначала нужно щелкнуть правой кнопкой мыши вкладку «Лист» внизу и выбрать опцию «Показать». Когда на экране откроется диалоговое окно «Показать», нажмите клавишу Ctrl (клавиша CMD на Mac), а затем выберите все скрытые листы, чтобы отобразить их.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 13430.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13430.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13426.20184

Инсайдеры Office могут установить сборку 13426.20184

Ожидаемые новые функции в Excel Web App

Ожидаемые новые функции в Excel Web App

Инсайдеры Office могут установить сборку 20120602

Инсайдеры Office могут установить сборку 20120602

Excel в Интернете позволит пользователям видеть изменения от коллег за последние 60 дней

Excel в Интернете позволит пользователям видеть изменения от коллег за последние 60 дней




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
+2  
Новостей: 13123
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10054