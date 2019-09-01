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Инсайдеры Office могут установить сборку 13430.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 20:28
  • Просмотров: 99
Инсайдеры Office могут установить сборку 13430.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13430.20000).

Excel

Покажите сразу несколько листов

По многочисленным просьбам, эта функция помогает отображать сразу несколько листов.

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel неожиданно завершало работу при обновлении;

Outlook

Одна и та же подпись на всех устройствах

Ваша подпись хранится в облаке. Создайте её один раз и используйте везде, где вы используете Outlook для Windows.

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось добавить вложение к сообщению, открытому из zip-файла;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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