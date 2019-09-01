Инсайдеры Office могут установить сборку 13430.20000
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 20:28
- Просмотров: 99
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13430.20000).
Excel
Покажите сразу несколько листов
По многочисленным просьбам, эта функция помогает отображать сразу несколько листов.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel неожиданно завершало работу при обновлении;
Outlook
Одна и та же подпись на всех устройствах
Ваша подпись хранится в облаке. Создайте её один раз и используйте везде, где вы используете Outlook для Windows.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось добавить вложение к сообщению, открытому из zip-файла;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+5Новостей: 12631
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10046