Инсайдеры Office могут установить сборку 13426.20184
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:41
- Просмотров: 33
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13426.20184).
Excel
Покажите сразу несколько листов
По многочисленным просьбам, эта функция помогает отображать сразу несколько листов.
Создание типов данных с помощью Power Query
Используйте Power Query Editor, чтобы создавать собственные кастомные типы данных из любого поддерживаемого источника данных. Перейдите в Power Query Editor, выберите несколько столбцов и используйте кнопку «Создать тип данных» на вкладке «Преобразование» ленты, чтобы преобразовать их в новый тип данных. Наконец, загрузите данные в сетку Excel и легко используйте, и исследуйте свои кастомные типы данных с помощью интерактивных карточек данных и формул.
Создание потоков данных Power Platform из запросов
Теперь вы можете экспортировать свои запросы в шаблоны Power Query, которые можно использовать для создания новых потоков данных Power Platform. Эта функция позволяет пользователям легко создавать поток данных Power Platform в облаке из запросов, которые у них уже есть в файлах Excel, чтобы их данные теперь можно было обновлять в облаке и через регулярные промежутки времени, а не вручную.
Word, Outlook
Предложения по письму в один клик
Microsoft представляет новую модель просмотра по клику для предложений редактора по правописанию, грамматике и расширенному стилю. Это изменение также включает новую специальную поверхность карточки для просмотра предложений.
PowerPoint
Экспорт анимированных GIF-изображений в диапазоне
Выберите диапазон слайдов при экспорте анимированных GIF-изображений.
Outlook
Прогнозирование текста при вводе электронного письма
Когда вы набираете электронное письмо, Microsoft будет показывать подсказки по тексту, чтобы помочь вам быстрее закончить предложения. Вы можете принять его, нажав tab.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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