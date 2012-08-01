Карточки файлов теперь доступны в Office Mobile для iOS
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 19:02
- Просмотров: 94
Функция карточек файлов теперь доступна в приложении Office Mobile для iOS. Эта новая функция позволяет пользователям просматривать файлы Office, не открывая их в приложении Office Mobile. Карточки файлов будут доступны для файлов Word, Excel, PowerPoint и PDF, хранящихся в учетных записях OneDrive for Business и личных учетных записях. Microsoft планирует поддерживать файлы Word и PDF, хранящиеся локально на устройстве, в будущем обновлении.
Функция карточек файлов предлагает следующее:
• Встроенные предварительные просмотры;
• Контекстуальную информацию (кто поделился файлом и контекст, в котором он был предоставлен);
• Быстрые действия, позволяющие поделиться файлом или сохранить его в автономном режиме;
Функция карточек файлов теперь доступна для инсайдеров Office, работающих под управлением Version 2.57 (Build 22010600) или более поздней версии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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