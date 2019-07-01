Инсайдеры Office могут установить сборку 14931.20010
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 05:25
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14931.20010).
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой слияние почты из контакта Outlook могло генерировать ошибку «Недостаточно памяти или системных ресурсов»;
• Исправлена проблема, при которой номера страниц оглавления изменялись на одну цифру, когда документ находился в режиме предварительного просмотра печати;
• Исправлена проблема, из-за которой иконки меню на ленте выглядели неуместно;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие на панель проверки специальных возможностей больше не переключало фокус на ленту специальных возможностей, если пользователь отошел от ленты;
• Исправлена опечатка в предупреждении, которое появлялось, когда формула была слишком длинной;
• Исправлена проблема, которая возникала при наличии скрытых полей в сводной таблице;
• Исправлена проблема, из-за которой иконки меню на ленте выглядели неуместно;
PowerPoint
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой иконки меню на ленте выглядели неуместно;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook не синхронизировало полную иерархию папок для почтовых ящиков с большим количеством папок (например, более 10 000 папок);
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие на карточки контактов нескольких пользователей в представлении организационной диаграммы приводило к тому, что приложение переставало отвечать на запросы;
• Исправлена проблема, из-за которой делегат не мог определить, в каком общем календаре менеджера он находится, при открытии календаря из приглашения на собрание в новой модели совместного использования календаря на основе REST;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка «Присоединиться» была недоступна, когда один экземпляр серии собраний был изменен на собрание Teams;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь терял данные при удалении «пустой» папки, содержащей данные на стороне сервера; теперь в этом сценарии появится предупреждение;
• Исправлена проблема (затрагивающая только 64-битные клиентские машины), из-за которой приложение переставало отвечать на запросы при пересылке электронной почты в формате RTF;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, благодаря которой пользователи теперь могут сохранять проекты в Project Web Application, даже если ресурсы в автономном файле имеют имена, соответствующие корпоративным ресурсам;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи попадали в состояние, когда сохранение не работало. Это исправление позволяет пользователям всегда иметь возможность сохранять свою работу;
Office Suite
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой текст рендерился некорректно при использовании функции маленьких заглавных букв;
• Исправлена проблема, из-за которой после того, как пользователь получал доступ к визуальному обновлению, одноразовое всплывающее окно (при первоначальном открытии приложений Office) не включалось, как ожидалось, в соответствии с параметром групповой политики функции «Скоро»;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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