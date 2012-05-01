Программа Service desk – первый помощник в оптимизации бизнеса

В современном технологично развивающемся обществе практически невозможно обойтись без использования компьютерных технологий, программного обеспечения и всевозможных гаджетов. Сейчас подать заявку на ту или иную услугу, можно не выходя из дома и не только с помощью телефона, но и с использованием различных онлайн форматов. Автоматическая система обработки запросов просто необходима компаниям крупного и среднего бизнеса для ускорения выполнения и сортировки заявок клиентов по видам услуг.

Система service desk включает в себя широкие функциональные возможности: взаимодействие отделов, мониторинг и статистику, предоставление услуг определенной оценки качества, тогда как Helpdesk в основном подразумевает сбор заявок и их переадресацию, но в современном восприятии эти два понятия используются как синонимы.

Система Helpdesk обеспечивает единую точку контакта для клиентов компании, пользователей и контрагентов, при этом задачи распределяются согласно приоритетности и важности по определенным критериям. С помощью использование такого сервиса можно не только минимизировать трудозатраты сотрудников, но и мониторить загруженность, востребованность услуг.

Клиент обращается с заявкой по удобному для нему каналу: с помощью обычного телефонного звонка, по электронной почте, на веб-сайте организации, в мессенджерах и онлайн-чатах. При этом ответ он также должен получить доступным способом. Для клиентоориентированной компании важно уменьшить количество жалоб и поднять качество предоставляемых услуг, что позволит оптимизировать бизнес – процессы внутри самой компании. При этом, помимо обращений внешних пользователей, такая система рассчитана на оптимизацию работы сотрудников компании для оперативного решения возникающих проблем в IT – сфера: ремонт и обслуживание оргтехнике, установка программного обеспечения и другие задачи.

Безусловно, выбор определенного программного обеспечения системы Helpdesk должно подстраиваться под нужды и требования конкретного бизнеса. Выбрать самую надежную систему с понятным интерфейсов и выполнением необходимых запросов поможет компания Edde, которая давно зарекомендовала себя как разработчик качественных программных продуктов.

Большее количество сервисов автоматической обработки заявок разработаны иностранными компаниями и требуют адаптации. При этом такой процесс не всегда проходит без недочетов, наложение русского текста вызывает корявую работу системы и в итоге, вместо оптимизации времени, часть заявок не обрабатывается или распределяется неправильно. Разработчики компании Edde успешно решили такие проблемы, при этом не стоит опасаться, что в «час - пик» обращений пользователей система начнет работать нестабильно и зависать. Корректная работа системы Helpdesk поможет не только повысить клиентоориентированность, но и минимизировать ненужные трудозатраты сотрудников, снизить стресс при общении с клиентами и увеличить скорость исполнения заявок. Помимо работы с клиентской базой, внедрение системы позволяет оперативно отслеживать работу с поставщиками и контрагентами, стабильно работать в час наибольшей нагрузки и уменьшить расходы на штат техподдержки.

Внедрение автоматизированного сервиса Helpdesk позволяет сократить расходы компании, способствовать поддержанию имиджа бренда, разработать стратегию развития привлечения пользователей услуг, что в конечном итоге приведет к увеличению дохода.