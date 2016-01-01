Surface Go 2 LTE прошел сертификацию FCC
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 13:51
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Surface Go 2 LTE прошел сертификацию FCC. Хотя в документе FCC нигде не написано Surface Go 2 LTE, номер модели и факт подачи заявки на «Microsoft Corporation Portable Computing Device» указывают на то, что заявка предназначена для Surface Go 2 LTE.
Помимо поддержки LTE, в заявке FCC также подтверждается, что Go 2 будет использовать беспроводной сетевой адаптер Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) «Wi-Fi 6 AX200». Беспроводной адаптер поддерживает как 2.4 ГГц, так и 5 ГГц. Intel AX200 также поддерживает Bluetooth 5.0.
Узнать другие подробности можно здесь.
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