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Surface Go 2 LTE прошел сертификацию FCC

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 13:51
  • Просмотров: 95


Surface Go 2 LTE прошел сертификацию FCC. Хотя в документе FCC нигде не написано Surface Go 2 LTE, номер модели и факт подачи заявки на «Microsoft Corporation Portable Computing Device» указывают на то, что заявка предназначена для Surface Go 2 LTE.



Помимо поддержки LTE, в заявке FCC также подтверждается, что Go 2 будет использовать беспроводной сетевой адаптер Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) «Wi-Fi 6 AX200». Беспроводной адаптер поддерживает как 2.4 ГГц, так и 5 ГГц. Intel AX200 также поддерживает Bluetooth 5.0.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
fccid.io
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