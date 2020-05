Surface Go 2 LTE прошел сертификацию FCC. Хотя в документе FCC нигде не написано Surface Go 2 LTE, номер модели и факт подачи заявки на «Microsoft Corporation Portable Computing Device» указывают на то, что заявка предназначена для Surface Go 2 LTE.Помимо поддержки LTE, в заявке FCC также подтверждается, что Go 2 будет использовать беспроводной сетевой адаптер Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) «Wi-Fi 6 AX200». Беспроводной адаптер поддерживает как 2.4 ГГц, так и 5 ГГц. Intel AX200 также поддерживает Bluetooth 5.0.Узнать другие подробности можно здесь