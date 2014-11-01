Некоторые пользователи Surface Earbuds жалуются на проблемы со звуком
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:41
- Просмотров: 116
Некоторые пользователи Surface Earbuds жалуются на треск, а также четко слышимый шум.
Вы также можете найти тему на форуме Microsoft Answers. Последовательно описано, что они трещат, когда вывод звука активирован. Один из участников форума утверждает, что это типичный треск при включении аудиоусилителя.
За этим потрескиванием следует шум, который все еще отчетливо ощущается даже во время воспроизведения музыки. В соответствующей ветке модератор заявил, что отчеты уже изучаются командой продукта.
Стоит отметить, что проблемы появились после обновления прошивки до версии 3.0.0.5. Таким образом, есть вероятность, что проблемы будут исправлены с помощью другого обновления.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
drwindows.de
drwindows.de
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