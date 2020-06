Microsoft может выпустить Surface Duo перед анонсом Galaxy Fold 2

Мне сказали, что Microsoft хочет выпустить Surface Duo перед анонсом Galaxy Fold 2. Итак, до 5 августа? Мы приближаемся. Предполагая, что планы не изменятся, Surface Duo должен начать поставляться менее чем через 2 месяца.

I'm told Microsoft wants to launch Surface Duo before the Galaxy Fold 2 is announced. So, before August 5th? We're getting close. Assuming plans don't change, Surface Duo should start shipping in less than 2 months.