Пэнос Панай продолжает демонстрировать Surface Duo в специальном чехле
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 17:50
- Просмотров: 0
Пэнос Панай опубликовал новую фотографию Surface Duo в специальном чехле.
Вот основные характеристики устройства:
• Операционная система: Android 10;
• Дисплей: 2 экрана на 5.6 дюйма, 4:3, 1800x1350 (401 ppi), AMOLED;
• Процессор: Qualcomm Snapdragon 855;
• ОЗУ: 6 ГБ;
• Память: 64 ГБ или 256 ГБ;
• Камера: 11 МП;
• Безопасность: Fingerprint;
• Порты: USB-C;
• Батарея: 3460mAh;
• Перо: Surface Pen;
Илья Источник:
twitter.com/panos_panay
twitter.com/panos_panay
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