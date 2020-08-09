В сеть попали рендеры Surface Duo

What seems like official renders of the #SurfaceDuo have leaked.



How ready are you for this launch? pic.twitter.com/5pxng4yDA3 — The Surface Guide (@TheSurfaceGuide) August 7, 2020

Эван Бласс опубликовал рендеры Surface Duo. По слухам, Microsoft выпустит Surface Duo в последнюю неделю августа.Сами рендеры не показывают нам ничего интересного. Сотрудники Microsoft уже несколько месяцев демонстрируют Surface Duo в социальных сетях.Что еще интереснее, Бласс описывает их как «Microsoft Surface Duo для AT&T».