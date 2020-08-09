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В сеть попали рендеры Surface Duo

  • Категория: Surface
  • Дата: 9-08-2020, 17:00
  • Просмотров: 219

Эван Бласс опубликовал рендеры Surface Duo. По слухам, Microsoft выпустит Surface Duo в последнюю неделю августа.



Сами рендеры не показывают нам ничего интересного. Сотрудники Microsoft уже несколько месяцев демонстрируют Surface Duo в социальных сетях.

Что еще интереснее, Бласс описывает их как «Microsoft Surface Duo для AT&T».
Илья Источник:
twitter.com/evleaks
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