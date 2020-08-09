В сеть попали рендеры Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: 9-08-2020, 17:00
- Просмотров: 219
Эван Бласс опубликовал рендеры Surface Duo. По слухам, Microsoft выпустит Surface Duo в последнюю неделю августа.
What seems like official renders of the #SurfaceDuo have leaked.— The Surface Guide (@TheSurfaceGuide) August 7, 2020
How ready are you for this launch? pic.twitter.com/5pxng4yDA3
Сами рендеры не показывают нам ничего интересного. Сотрудники Microsoft уже несколько месяцев демонстрируют Surface Duo в социальных сетях.
Что еще интереснее, Бласс описывает их как «Microsoft Surface Duo для AT&T».
Илья Источник:
twitter.com/evleaks
twitter.com/evleaks
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