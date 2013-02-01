В сеть утекли рендеры Surface Duo с аксессуарами

Пользователь под ником «Panda» опубликовал рендеры Surface Duo с некоторыми из его аксессуаров. Естественно, они не обязательно будут поставляться в коробке.Мы видим, что предназначенное для использования перо — это Slim Pen, представленное вместе с Surface Pro X. Мы также можем видеть защитный чехол, который различные сотрудники Microsoft использовали для тестирования Surface Duo.Напомню, что Microsoft должна выпустить Surface Duo в последнюю неделю августа.