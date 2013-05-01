Слух: 12.5-дюймовый ноутбук Surface будет стоить от $699
-
- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 18:04
- Просмотров: 15
Не так давно стало известно о том, что Microsoft работает над более доступным ноутбуком Surface. Ожидается, что устройство под кодовым названием Sparti будет оснащено процессором Intel Core i5 10-го поколения самого нижнего уровня и, по слухам, будет стоить от $500 до $600. Теперь, согласно новому отчету WinFuture, 12.5-дюймовый ноутбук может стоить от $699.99.
В отчете добавляется, что компания, как сообщается, упаковывает в ноутбук процессор Core i5 10-го поколения. Также ожидается, что он будет предлагаться с минимум 8 ГБ ОЗУ, что является отходом от предположений о 4 ГБ из более ранних слухов. Нет никакой информации о том, каковы особенности внутреннего хранилища, но, учитывая, что диапазон цен, как говорят, начинается с $699, компания может предложить не менее 128 ГБ.
Кроме того, ожидается, что каждый уровень устройства будет увеличиваться на $100 при одновременном улучшении хранилища, оперативной памяти и процессора. Сообщается, что самая дорогая комплектация будет стоить $1199.
Сегодняшний отчет также подтверждает более ранние слухи о преемнике Surface Pro X на базе обновленного Microsoft SQ2, находящегося в разработке. Есть предположение, что 30 сентября компания может провести мероприятие Surface, на котором, как ожидается, представит Surface Pro X 2 и 12.5-дюймовый ноутбук Surface. Последний, как говорят, будет доступен в конце октября.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
winfuture.de
winfuture.de
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.