Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 12:24
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2.
Surface Studio 2
• Surface Serial Hub – System devices (9.36.139.0) улучшает стабильность и производительность системы;
• NVIDIA GeForce GTX 1060 – Display adapters, NVIDIA GeForce GTX 1070 – Display adapters (27.21.14.5167) имеет обновления безопасности и улучшает производительности графики;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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