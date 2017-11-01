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Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 12:24
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2.

Surface Studio 2

• Surface Serial Hub – System devices (9.36.139.0) улучшает стабильность и производительность системы;
• NVIDIA GeForce GTX 1060 – Display adapters, NVIDIA GeForce GTX 1070 – Display adapters (27.21.14.5167) имеет обновления безопасности и улучшает производительности графики;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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