Microsoft выпустила новые обновления для Surface Laptop 3, Surface Book 3 и Surface Pro 7
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- Категория: Surface
- Дата: 8-11-2020, 21:20
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3, Surface Book 3 и Surface Pro 7.
Surface Laptop 3 с процессором Intel
• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (21.110.3.2) улучшает стабильность WiFi;
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (21.110.0.3) улучшает стабильность Bluetooth;
• Surface Panel – Monitor (4.28.139.0) решает проблемы с низкой яркостью и улучшает производительность цветового профиля устройства;
• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) устраняет сбой приложения во время звукового сценария;
• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и время автономной работы;
• Realtek High Definition Audio (SST) Extension - no Device Manager notes (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;
Surface Book 3
• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и устраняет связанную с ним системную bugcheck;
• Surface Integration – System devices (22.27.139.0) улучшает интеграцию между системными службами;
• Surface Panel – Monitor (3.101.139.0) решает проблемы с низкой яркостью и улучшает производительность цветового профиля устройства;
• Surface System Telemetry Driver (2.29.137.0) облегчает анализ данных, связанных с мощностью и температурой;
• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (21.110.3.2) улучшает стабильность WiFi;
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (21.110.0.3) улучшает стабильность Bluetooth;
Surface Pro 7
• Surface System Aggregator – Firmware (14.310.139.0) улучшает стабильность системы и отчеты системной телеметрии;
• Surface Panel – Monitor (4.28.139.0) решает проблемы с низкой яркостью и улучшает производительность цветового профиля устройства;
• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (21.110.3.2) улучшает стабильность WiFi;
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (21.110.0.3) улучшает стабильность Bluetooth;
• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает производительность звука при потоковой передаче контента;
• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и устраняет связанную с ним системную bugcheck;
• Surface Integration – System devices (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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