Microsoft выпустила новые обновления для Surface Laptop 3, Surface Book 3 и Surface Pro 7

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3, Surface Book 3 и Surface Pro 7.• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (21.110.3.2) улучшает стабильность WiFi;• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (21.110.0.3) улучшает стабильность Bluetooth;• Surface Panel – Monitor (4.28.139.0) решает проблемы с низкой яркостью и улучшает производительность цветового профиля устройства;• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) устраняет сбой приложения во время звукового сценария;• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и время автономной работы;• Realtek High Definition Audio (SST) Extension - no Device Manager notes (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и устраняет связанную с ним системную bugcheck;• Surface Integration – System devices (22.27.139.0) улучшает интеграцию между системными службами;• Surface Panel – Monitor (3.101.139.0) решает проблемы с низкой яркостью и улучшает производительность цветового профиля устройства;• Surface System Telemetry Driver (2.29.137.0) облегчает анализ данных, связанных с мощностью и температурой;• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (21.110.3.2) улучшает стабильность WiFi;• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (21.110.0.3) улучшает стабильность Bluetooth;• Surface System Aggregator – Firmware (14.310.139.0) улучшает стабильность системы и отчеты системной телеметрии;• Surface Panel – Monitor (4.28.139.0) решает проблемы с низкой яркостью и улучшает производительность цветового профиля устройства;• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (21.110.3.2) улучшает стабильность WiFi;• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (21.110.0.3) улучшает стабильность Bluetooth;• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает производительность звука при потоковой передаче контента;• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8936.1) улучшает производительность звука и устраняет связанную с ним системную bugcheck;• Surface Integration – System devices (6.1.0.6) улучшает интеграцию между системными службами;