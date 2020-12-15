Microsoft выпустит Surface Duo в Канаде, Франции, Германии и Великобритании в начале 2021 года
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:42
- Просмотров: 102
Миссия Microsoft — помочь каждому человеку и организации на планете достичь большего как никогда актуальна, поскольку люди ищут новые способы быть продуктивными из любого места. С этой целью команда Surface неустанно работала над созданием разнообразного набора устройств для различных задач и стилей работы. Только в этом году Microsoft представила Surface Book 3, Surface Go 2, Surface Laptop Go, новый Surface Pro X и, конечно же, первое устройство с двумя экранами, Surface Duo.
С момента представления Surface Duo в августе 2020 года люди спрашивали, когда Microsoft сделаем этот продукт доступным за пределами США. Компания рада сообщить, что в начале 2021 года она предложит Surface Duo в Канаде, Великобритании, Франции и Германии. Microsoft рада поделиться дополнительной информацией в начале 2021 года, так что следите за новостями.
Создав Surface Duo, Microsoft стремится открыть новый уровень производительности мобильных устройств и уменьшить необходимость использования большого экрана для выполнения быстрых задач. Благодаря усовершенствованным приложениям Microsoft 365 производительность может происходить на двух разных экранах, что позволяет выполнять настоящую многозадачность. Независимо от того, просматриваете ли вы одновременно почту и календарь Outlook или одновременно видите своих коллег и презентацию в Teams, волшебство Surface Duo — это сочетание аппаратного и программного обеспечения у вас на ладони.
Эта новая категория устройств обладает невероятным потенциалом для расширения границ производительности и творчества на мобильных устройствах. Microsoft находит вдохновение во всем, чем Surface Duo пробуждает воображение клиентов и партнеров компании. Приятно видеть, как этот продукт открывает новые возможности для достижения цели, и для Microsoft большая честь видеть, что TIME и другие признают Surface Duo одним из лучших изобретений 2020 года. Клиенты создали рабочие процессы для повышения производительности с помощью таких приложений Microsoft 365, как Outlook, OneDrive, Teams и Office. Microsoft также получила известия от клиентов, которые создали свои собственные группы приложений, чтобы погрузиться в свои увлечения. Просматривайте свои спортивные команды ESPN Fantasy, одновременно отслеживая результаты в приложении NFL, или пройдите курс Duolingo, записывая общие фразы в Microsoft OneNote. Microsoft слышала от клиентов, которые открывают свой Surface Duo, как только садятся в машину, причем Spotify играет на одном экране, а Google Maps направляет их к месту назначения на другом. Существует множество возможностей для персонализации опыта Surface Duo. Microsoft рекомендует вам изучить эти сценарии или создать свой собственный.
Улучшенное приложение TikTok уже доступно в магазине Google Play. Клиентам нравится то, что Surface Duo позволяет им делать с существующими приложениями, а партнеры Microsoft проделывают потрясающую работу по оптимизации их работы на двух экранах. При запуске Microsoft продемонстрировала Amazon Kindle и ту невероятную работу, которую они проделали, чтобы вы могли читать книгу как книгу на Surface Duo. Spotify использует возможности двух экранов для улучшения поиска музыки. Microsoft рада сообщить, что TikTok выпустила улучшенное приложение, которое предлагает совершенно новые возможности, которые открываются на Surface Duo. Оптимизированный для двух экранов, вы можете просматривать видео, настроенные для вас, и в то же время изучать соответствующие хэштеги, последние тенденции и многое другое.
Новые улучшенные возможности приложений — это лишь один из способов, благодаря которому Surface Duo становится все лучше и лучше.
За последние несколько месяцев Microsoft предоставила улучшения для приложений, обновления программного обеспечения и безопасности Android, а также улучшения для платформы Android в целом. Microsoft является третьим по величине независимым поставщиком программного обеспечения Android в мире, и компания гордится тем, что смогла предоставить с августа. Клиенты получили удовольствие от сотен улучшений собственных приложений для Android, которые принесут пользу всем, кто использует приложения Microsoft на Android. Это гарантирует здоровое будущее для этой категории с двумя экранами и поток улучшенных, восхитительных впечатлений для клиентов Surface Duo.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 16
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 16
Роботы: Yandex Google
+4Новостей: 12777
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10047