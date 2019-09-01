Surface Laptop 4 мог пройти сертификацию FCC
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 22:03
- Просмотров: 75
Ожидается, что Surface Laptop 4 будет выпущен в ближайшее время.
Сегодня ресурс Windows Latest сообщает, что FCC одобрила 4 новых устройства: C3K1979, C3K1958, C3K1952 и C3K1950 для продажи в США.
Вот возможные характеристики новинки:
• 13-дюймовый Surface Laptop 4 будет доступен как в исполнении Intel, так и в исполнении AMD;
• 15-дюймовый Surface Laptop 4 будет доступен в исполнении Intel, так и в исполнении AMD;
• Microsoft будет использовать процессоры AMD Ryzen 5 4680U и AMD Ryzen 7 4980U. Как обычно, Microsoft будет использовать бренд «Surface Edition» для этих процессоров. Варианты AMD будут предлагать до 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ SSD;
• Microsoft будет использовать процессоры Intel Core i5-1145G7 и Intel Core i7-1185G7. Варианты Intel будут поддерживать до 32 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ SSD;
Ожидается, что Microsoft проведет Surface Spring Event уже на следующей неделе.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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