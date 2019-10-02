Microsoft обновила приложение Surface
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:29
- Просмотров: 123
Компания Microsoft обновила приложение Surface до версии 61.60.139.0.
Вот список изменений:
• Обновленный пользовательский опыт, дополняющий аппаратный опыт премиум-класса для Surface;
• Поддержка аксессуаров Surface, включая аудиоустройства Surface, перо и док-станции;
• Поддержка таких функций, как интеллектуальная зарядка, на устройствах, которые ее поддерживают;
• Новые предложения для подходящих устройств Surface;
• Поддержка 36 языков;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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