Microsoft анонсировала Surface Hub 2 Smart Camera
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:35
- Просмотров: 111
Сегодня Microsoft анонсировала аксессуар под названием Smart Camera для Surface Hub 2 и 2S.
Microsoft похвасталась, что Smart Camera — это камера «профессионального уровня», которая работает на основе искусственного интеллекта и способна адаптироваться к различным условиям окружающей среды с разным освещением и эффектом глубины резкости. Она также оснащена технологиями автоматического кадрирования, которые гарантируют, что участников собрания будет хорошо видно и слышно, независимо от того, где они находятся в комнате.
Ясно, что ключевым моментом камеры является то, что она работает на базе искусственного интеллекта и может самооптимизироваться в соответствии с различными настройками. Камера спроектирована так, чтобы быть портативной, поэтому при необходимости её также можно переместить в другое положение. Она имеет алюминиевый корпус, крепление USB-C и магнитные крепления, чтобы вы могли прикрепить её к верхней части Surface Hub или другого оборудования.
Smart Camera уже доступна для всех рынков, где продаются устройства Surface Hub. Она стоит $799.99, если покупать её отдельно. Компании также смогут приобрести Surface Hub 2S с Smart Camera за $21999.99 с 31 мая.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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