Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Go 2
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 14:28
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Go 2.
Surface Laptop Go 2
• Улучшает стабильность звука;
• Это обновление исправляет потенциальную уязвимость безопасности, связанную с Intel® Security Advisory INTEL-SA-00783, касающимися CVE-2022-36392 и CVE-2022-38102;
• DolbyAPO SWC Device - Software components (3.30508.581.0);
• Realtek High Definition Audio(SST) – Extension (8.605.313.22);
• Intel(R) iCLS Client - Software components (1.66.712.0);
• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2251.4.2.0);
• Surface ME — Firmware (15.0.2411.5);
• Surface UEFI — Firmware (24.101.143.0);
Узнать другие подробности можно [uздесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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