Microsoft обновила ряд устройств Surface
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:22
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2, Surface Book 3, Surface Laptop Studio, Surface Laptop 3 с процессором Intel, Surface Laptop 4 с процессором Intel и Surface Pro 7+.
Surface Book 2
• Это обновление исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность и производительность системы;
• Surface UEFI – Firmware (394.651.768.0);
Surface Book 3
• Исправляет потенциальную уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI - Firmware (16.102.140.0);
Surface Laptop Studio
• Это обновление исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность и производительность системы;
• Intel(R) iCLS Client - Software components (1.65.245.0);
• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2240.3.4.0);
• Surface ME — Firmware (15.0.2235.2);
• Surface UEFI — Firmware (22.104.143.0);
Surface Laptop 3 с процессором Intel
• Это обновление исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность и производительность системы;
• Surface UEFI — Firmware (16.102.140.0);
Surface Laptop 4 с процессором Intel
• Это обновление исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность и производительность системы;
• Intel(R) iCLS Client - Software components (1.65.245.0);
• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2240.3.4.0);
• Surface ME — Firmware (15.0.2235.2);
• Surface UEFI — Firmware (22.102.143.0);
Surface Pro 7+
• Это обновление исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность и производительность системы;
• Surface Mobile Broadband GPS — Sensors (1.0.1.15);
• Dolby Device — Extension (8.605.313.22);
• DolbyAPO Software Device (HAS) - Software components (3.30201.210.0);
• Dolby APO SWC Device - Software components (3.30508.581.0);
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.65.245.0);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2240.3.4.0);
• Surface ME — Firmware (15.0.2235.2);
• Surface UEFI – Firmware (22.103.143.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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