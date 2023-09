Microsoft обновила ряд устройств Surface

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2, Surface Book 3, Surface Laptop Studio, Surface Laptop 3 с процессором Intel, Surface Laptop 4 с процессором Intel и Surface Pro 7+.• Это обновление исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность и производительность системы;• Surface UEFI – Firmware (394.651.768.0);• Исправляет потенциальную уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface UEFI - Firmware (16.102.140.0);• Это обновление исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность и производительность системы;• Intel(R) iCLS Client - Software components (1.65.245.0);• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2240.3.4.0);• Surface ME — Firmware (15.0.2235.2);• Surface UEFI — Firmware (22.104.143.0);• Это обновление исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность и производительность системы;• Surface UEFI — Firmware (16.102.140.0);• Это обновление исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность и производительность системы;• Intel(R) iCLS Client - Software components (1.65.245.0);• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2240.3.4.0);• Surface ME — Firmware (15.0.2235.2);• Surface UEFI — Firmware (22.102.143.0);• Это обновление исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность и производительность системы;• Surface Mobile Broadband GPS — Sensors (1.0.1.15);• Dolby Device — Extension (8.605.313.22);• DolbyAPO Software Device (HAS) - Software components (3.30201.210.0);• Dolby APO SWC Device - Software components (3.30508.581.0);• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.65.245.0);• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2240.3.4.0);• Surface ME — Firmware (15.0.2235.2);• Surface UEFI – Firmware (22.103.143.0);Узнать другие подробности можно здесь