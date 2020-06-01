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Microsoft выпустила новые обновления для Surface Book 3 и Surface Laptop 3

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 17:16
  • Просмотров: 9

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 и Surface Book 3.

Surface Laptop 3

• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz (22.40.0.7)
• Intel(R) Wireless Bluetooth® (22.40.0.2) улучшает надежность подключения BT;
• Intel(R) iCLS Client (1.62.321.1) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface (2102.100.0.1044) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME (13.0.1763.5) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface RETIMER (0.42.0.0) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Touch Pen Processor (3.208.137.0) исправлен bugcheck при использовании OneNote в приложении Teams;
• Surface UEFI (9.106.140.0) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;

Surface Book 3

• Surface ME – Firmware (13.0.1763.5) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (2102.100.0.1044) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.40.0.7) улучшает надежность подключения Wi-Fi;
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.40.0.2) улучшает надежность подключения BT;
• Surface Integration Service Device – System devices (6.119.139.0) улучшает интеграцию между системными службами и повышает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (10.104.140.0) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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