Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go, Surface Book и Surface Book 3.• Surface UEFI – Firmware (8.16.140.0) улучшает стабильность USB 2.0 и надежность устройства;• Intel(R) UHD Graphics – Display (27.20.100.9168) исправляет проблемы с мерцанием дисплея и улучшает стабильность графики;• Surface System Aggregator– Firmware (6.212.139.0) улучшает отчет о батарее;• Surface Serial Hub Driver – System (9.54.139.0) улучшает стабильность устройства за счет устранения критической bugcheck;• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.30.0.4) исправляет критические уязвимости системы безопасности и улучшает стабильность соединения;• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.30.0.11) исправляет критические уязвимости системы безопасности и улучшает стабильность соединения;• Surface Dock Firmware Update (6.1.137.0) улучшает стабильность при подключении к внешнему дисплею через Surface Dock 2;• Surface UEFI – Firmware (92.3681.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface ME – Firmware (11.8.82.3838) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) Management Engine Interface – System (2040.100.0.1029) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel iCLS Client Extension (1952.14.0.1470) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• (Surface Book Base v3 Firmware Update) - no Device Manager notes (1.64.137.0) улучшает стабильность и надежность устройства;• Surface System Aggregator – Firmware (10.312.139.0) улучшает стабильность и надежность устройства;• NVIDIA GeForce GTX - Display adapters (27.21.14.6140) исправляет проблемы с мерцанием дисплея и улучшает стабильность графики;• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.30.0.11) исправляет критические уязвимости системы безопасности и улучшает стабильность соединения;• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.30.0.4) исправляет критические уязвимости системы безопасности и улучшает стабильность соединения;• Surface Dock Firmware Update (6.1.137.0) улучшает стабильность при подключении к внешнему дисплею через Surface Dock 2;• Surface UEFI – Firmware (10.101.140.0) улучшает стабильность и надежность устройства;Узнать другие подробности можно здесь