Microsoft выпустила обновления для Surface Go, Surface Book и Surface Book 3
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:12
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go, Surface Book и Surface Book 3.
Surface Go
• Surface UEFI – Firmware (8.16.140.0) улучшает стабильность USB 2.0 и надежность устройства;
• Intel(R) UHD Graphics – Display (27.20.100.9168) исправляет проблемы с мерцанием дисплея и улучшает стабильность графики;
• Surface System Aggregator– Firmware (6.212.139.0) улучшает отчет о батарее;
• Surface Serial Hub Driver – System (9.54.139.0) улучшает стабильность устройства за счет устранения критической bugcheck;
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.30.0.4) исправляет критические уязвимости системы безопасности и улучшает стабильность соединения;
• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.30.0.11) исправляет критические уязвимости системы безопасности и улучшает стабильность соединения;
• Surface Dock Firmware Update (6.1.137.0) улучшает стабильность при подключении к внешнему дисплею через Surface Dock 2;
Surface Book
• Surface UEFI – Firmware (92.3681.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.82.3838) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System (2040.100.0.1029) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.62.321.1) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel iCLS Client Extension (1952.14.0.1470) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Surface Book 3
• (Surface Book Base v3 Firmware Update) - no Device Manager notes (1.64.137.0) улучшает стабильность и надежность устройства;
• Surface System Aggregator – Firmware (10.312.139.0) улучшает стабильность и надежность устройства;
• NVIDIA GeForce GTX - Display adapters (27.21.14.6140) исправляет проблемы с мерцанием дисплея и улучшает стабильность графики;
• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.30.0.11) исправляет критические уязвимости системы безопасности и улучшает стабильность соединения;
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.30.0.4) исправляет критические уязвимости системы безопасности и улучшает стабильность соединения;
• Surface Dock Firmware Update (6.1.137.0) улучшает стабильность при подключении к внешнему дисплею через Surface Dock 2;
• Surface UEFI – Firmware (10.101.140.0) улучшает стабильность и надежность устройства;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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