Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2 и Surface Laptop 4 с процессором Intel
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:26
- Просмотров: 225
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2 и Surface Laptop 4 с процессором Intel.
Surface Book 2
• Surface UEFI – Firmware (390.3732.768.0) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (11.8.86.3877) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System devices (2102.100.0.1044) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Integration Service Device – System devices (6.119.139.0) улучшает интеграцию между системными службами и улучшает стабильность системы;
• Surface System Aggregator– Firmware (182.2304.139.0) улучшает стабильность и надежность устройства;
• Surface Base 2 Firmware Update – Extension (1.91.137.0) включает обновления Surface Dock 2;
Surface Laptop 4 с процессором Intel
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.40.0.7) улучшает надежность соединения WiFi;
• Intel(R) Wireless Bluetooth - Bluetooth (22.40.0.2) улучшает надежность подключения BT;
• Surface UEFI – Firmware (10.7.141.0) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface ME – Firmware (15.0.1680.1) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Management Engine Interface – System devices (2108.100.0.1053) устраняет критическую уязвимость системы безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface Integration Service Device – System devices (6.119.139.0) улучшает интеграцию между системными службами и улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно [u]здесь[u].
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+5Новостей: 13481
+0Комментариев: 39452
+2Пользователей: 10065