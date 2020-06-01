Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором Intel
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 18:02
- Просмотров: 2
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором Intel.
Surface Laptop 4 с процессором Intel
• Исправляет потенциальную уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Улучшает стабильность звука;
• Dolby APO Software Device (HSA) - Software components (3.30201.210.0);
• Intel(R) iCLS Client - Software components (1.66.712.0);
• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2251.4.2.0);
• DolbyAPO SWC Device - Software components (3.30508.581.0);
• Realtek High Definition Audio(SST) — Extension (8.605.313.22);
• Surface ME — Firmware (15.0.2411.5);
• Surface UEFI — Firmware (23.101.143.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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