Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором Intel

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 18:02
  • Просмотров: 2

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором Intel.

Surface Laptop 4 с процессором Intel

• Исправляет потенциальную уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Улучшает стабильность звука;
• Dolby APO Software Device (HSA) - Software components (3.30201.210.0);
• Intel(R) iCLS Client - Software components (1.66.712.0);
• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2251.4.2.0);
• DolbyAPO SWC Device - Software components (3.30508.581.0);
• Realtek High Definition Audio(SST) — Extension (8.605.313.22);
• Surface ME — Firmware (15.0.2411.5);
• Surface UEFI — Firmware (23.101.143.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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