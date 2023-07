Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3 и Surface Laptop 4 с процессором Intel.• Исправляет потенциальную уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;• Исправляет проблему со звуком динамика;• Dolby APO SWC Device - Software components (3.30400.413.0);• Dolby APO Software Device (HAS) - Software component (3.30201.210.0);• Detection Verification - System devices (1.00.2283.0);• Intel Smart Sound Technology (Intel SST) Audio Controller - System devices (10.24.0.7927);• Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED - System devices (10.24.0.7927);• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.9249.2);• Realtek Device Extension - Extn (10.24.245.001);• Исправляет потенциальную уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;• Исправляет проблему со звуком динамика;• Dolby APO Software Device (HAS) - Software component (3.30201.210.0);• Dolby APO SWC Device - Software components (3.30400.413.0);• Dolby Device Extension (7.811.332.53);• Intel Smart Sound Technology (Intel SST) Audio Controller - System devices (10.29.0.7919);• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.65.245.0);• Intel(R) Management Engine Interface – System devices (2240.3.4.0);• Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED - System devices (10.29.0.7919);• Intel(R) Smart Sound Technology (SST) for Bluetooth Audio - Sound, video and game controllers (10.29.0.7919);• Intel(R) Smart Sound Technology (SST) for USB Audio - Sound, video and game controllers (10.29.0.7919);• Realtek Device Extension (6.0.9320.5);• Surface ME – Firmware (15.0.2235.2);• Surface UEFI - Firmware (22.101.143.0);Узнать другие подробности можно здесь